Lo sport praticato in costume e calottina

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sport praticato in costume e calottina

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sport praticato in costume e calottina' è 'Pallanuoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLANUOTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sport praticato in costume e calottina" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport praticato in costume e calottina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pallanuoto? La pallanuoto è uno sport acquatico che si gioca in una piscina, coinvolgendo due squadre che cercano di segnare più goal possibile. I giocatori indossano un costume speciale e una calottina colorata per distinguersi e proteggersi durante il gioco. La disciplina combina abilità di nuoto, resistenza e strategia, richiedendo ai partecipanti di muoversi con rapidità e coordinazione. È uno sport molto popolare in alcune nazioni, apprezzato per la sua adrenalina e il suo spirito di squadra. La sua presenza nelle competizioni internazionali testimonia la sua importanza nel panorama sportivo mondiale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sport praticato in costume e calottina nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pallanuoto

In presenza della definizione "Lo sport praticato in costume e calottina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport praticato in costume e calottina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pallanuoto:

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona N Napoli U Udine O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport praticato in costume e calottina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sport con il ruolo di centrovascaLa praticano atleti in slipSi pratica con le reti in acquaLo sport praticato al Roland GarrosLo sport praticato da Harry PotterLo sport praticato in piscina simile a un ballettoLo sport al Roland GarrosLo sport del Roland Garros