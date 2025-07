Un ridottissimo costume da bagno nei cruciverba: la soluzione è Tanga

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un ridottissimo costume da bagno' è 'Tanga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TANGA

Perché la soluzione è Tanga? Il termine tanga indica un costume da bagno molto minimalista, caratterizzato da una parte posteriore ridotta al minimo, lasciando scoperta gran parte della pelle. È scelto per chi desidera un look audace e sensuale in spiaggia o in piscina. Questo modello si distingue per la sua linea estrema e il comfort, perfetto per chi non teme di mostrare il proprio stile più deciso.

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

