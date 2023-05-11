Il responsabile commerciale d una determinata zona
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il responsabile commerciale d una determinata zona' è 'Capoarea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il responsabile commerciale d una determinata zona
- Risposta: CAPOAREA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CORA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Capoarea? Il caparea è la figura che si occupa di gestire e coordinare le attività commerciali in una zona specifica. Si occupa di mantenere rapporti con i clienti, pianificare strategie e raggiungere gli obiettivi di vendita, assicurando che tutto funzioni al meglio nel suo territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il responsabile commerciale d una determinata zona: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il responsabile commerciale d una determinata zona" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Capoarea. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.