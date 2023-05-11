Il responsabile commerciale d una determinata zona

Home / Soluzioni Cruciverba / Il responsabile commerciale d una determinata zona

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il responsabile commerciale d una determinata zona' è 'Capoarea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A P O A R E A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il responsabile commerciale d una determinata zona

Il responsabile commerciale d una determinata zona Risposta: CAPOAREA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C O R A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Capoarea? Il caparea è la figura che si occupa di gestire e coordinare le attività commerciali in una zona specifica. Si occupa di mantenere rapporti con i clienti, pianificare strategie e raggiungere gli obiettivi di vendita, assicurando che tutto funzioni al meglio nel suo territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Capoarea' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il responsabile commerciale d una determinata zona: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il responsabile commerciale d una determinata zona" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Capoarea. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'responsabile'

Cruciverba con 'commerciale'