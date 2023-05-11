Il responsabile commerciale d una determinata zona

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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CAPOAREA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il responsabile commerciale d una determinata zona
  • Risposta: CAPOAREA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CORA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Capoarea? Il caparea è la figura che si occupa di gestire e coordinare le attività commerciali in una zona specifica. Si occupa di mantenere rapporti con i clienti, pianificare strategie e raggiungere gli obiettivi di vendita, assicurando che tutto funzioni al meglio nel suo territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il responsabile commerciale d una determinata zona: risposta da 8 lettere

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