Coordinatore di un gruppo di venditori in un determinato territorio

Sara Verdi | 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Coordinatore di un gruppo di venditori in un determinato territorio' è 'Capoarea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPOAREA

Perché la soluzione è Capoarea? Un CAPOAREA rappresenta la figura che guida e organizza un team di venditori all'interno di un'area geografica specifica. La sua responsabilità principale consiste nel coordinare le attività di vendita, pianificare strategie e supportare il gruppo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essendo il punto di riferimento per i membri del team, si occupa di monitorare le performance, motivare e risolvere eventuali problematiche. La sua presenza è fondamentale per assicurare un'efficace gestione territoriale e il successo complessivo delle vendite.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coordinatore di un gruppo di venditori in un determinato territorio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Coordinatore di un gruppo di venditori in un determinato territorio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Capoarea

Questa pagina è dedicata alla definizione "Coordinatore di un gruppo di venditori in un determinato territorio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coordinatore di un gruppo di venditori in un determinato territorio" conferma che la soluzione 'Capoarea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Capoarea

C Como
A Ancona
P Padova
O Otranto
A Ancona
R Roma
E Empoli
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coordinatore di un gruppo di venditori in un determinato territorio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Capoarea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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