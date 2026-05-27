Incerta non determinata
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SOLUZIONE: VAGA
Perchè la soluzione è Vaga? Una voce vaga si percepisce come un suono indistinto, senza chiarezza o precisione. Può sembrare lontana o sfuggente, lasciando spazio all’immaginazione. La sua natura incerta rende difficile capire esattamente cosa si stia dicendo, creando un senso di mistero o confusione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Incerta non determinata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vaga
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Incerta non determinata
- Risposta: VAGA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: V___
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Vaga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incerta non determinata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con determinata: Determinata dal destino