Incerta non determinata

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Incerta non determinata' è 'Vaga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VAGA

Perchè la soluzione è Vaga? Una voce vaga si percepisce come un suono indistinto, senza chiarezza o precisione. Può sembrare lontana o sfuggente, lasciando spazio all’immaginazione. La sua natura incerta rende difficile capire esattamente cosa si stia dicendo, creando un senso di mistero o confusione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Incerta non determinata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vaga

Questa pagina è dedicata alla definizione "Incerta non determinata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vaga'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Incerta non determinata

Incerta non determinata Risposta: VAGA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: V___

V___ Inizia con: V

V Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

V Venezia A Ancona G Genova A Ancona

La soluzione 'Vaga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incerta non determinata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.