Determinata dal destino
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Determinata dal destino' è 'Fatidica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FATIDICA
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Perché la soluzione è Fatidica? La parola FATIDICA si riferisce a qualcosa che è inevitabilmente stabilito dal destino, come un evento o un risultato che non può essere modificato o evitato. Questa idea implica che ciò che accade è già scritto nelle stelle o nel corso degli eventi, lasciando poco spazio all'intervento umano. La connotazione di questa voce suggerisce un senso di fatalismo, di una forza superiore che guida il corso degli avvenimenti senza possibilità di cambiamento. La percezione di ciò che è FATIDICO influenza spesso le scelte e le aspettative delle persone.
Determinata dal destino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fatidica
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Determinata dal destino
- Risposta: FATIDICA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: F_______
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Fatidica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Determinata dal destino". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con determinata: Relativo ad una determinata zona
Con destino: Il protagonista de La forza del destino