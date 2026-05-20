Determinata dal destino

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Determinata dal destino' è 'Fatidica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATIDICA

La risposta Fatidica è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fatidica? La parola FATIDICA si riferisce a qualcosa che è inevitabilmente stabilito dal destino, come un evento o un risultato che non può essere modificato o evitato. Questa idea implica che ciò che accade è già scritto nelle stelle o nel corso degli eventi, lasciando poco spazio all'intervento umano. La connotazione di questa voce suggerisce un senso di fatalismo, di una forza superiore che guida il corso degli avvenimenti senza possibilità di cambiamento. La percezione di ciò che è FATIDICO influenza spesso le scelte e le aspettative delle persone.

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Determinata dal destino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fatidica

Per risolvere la definizione "Determinata dal destino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fatidica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Determinata dal destino

Determinata dal destino Risposta: FATIDICA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: F_______

F_______ Inizia con: F

F Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona T Torino I Imola D Domodossola I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Fatidica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Determinata dal destino". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.