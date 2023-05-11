Quello espiatorio la paga per tutti

SOLUZIONE: CAPRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello espiatorio la paga per tutti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello espiatorio la paga per tutti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Capro? Il capro rappresenta un simbolo di sacrificio collettivo, spesso utilizzato per alleggerire le colpe di un gruppo. In passato, veniva scelto come vittima espiatoria, assumendo su di sé le responsabilità di errori o peccati comuni. Questo ruolo gli conferiva un significato di purificazione, permettendo alla comunità di liberarsi dal peso delle proprie colpe attraverso il sacrificio di un animale. Tale usanza evidenzia come si cerchi di condividere le responsabilità per mantenere l’armonia sociale.

La soluzione associata alla definizione "Quello espiatorio la paga per tutti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello espiatorio la paga per tutti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Capro:

C Como A Ancona P Padova R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello espiatorio la paga per tutti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

