Il prefisso medico per rene

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il prefisso medico per rene' è 'Nefro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEFRO

Perché la soluzione è Nefro? In campo medico, la parola NEFRO fa riferimento a tutto ciò che riguarda il rene, uno degli organi principali del sistema urinario. Questo prefisso deriva dal greco e viene utilizzato per indicare strutture o condizioni collegate a questa ghiandola. Quando si parla di patologie nefrologiche o di trattamenti specifici, si fa spesso ricorso a questa terminologia. La comprensione di NEFRO permette di identificare rapidamente argomenti relativi alla funzionalità e alle malattie renali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il prefisso medico per rene". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il prefisso medico per rene nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nefro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il prefisso medico per rene" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il prefisso medico per rene" conferma che la soluzione 'Nefro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nefro

N Napoli E Empoli F Firenze R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il prefisso medico per rene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nefro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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