Il piolo su certi badili

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il piolo su certi badili' è 'Vangile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VANGILE

Perchè la soluzione è Vangile? Il vangile è il piolo che si trova su alcuni badili, utile per fissare le parti durante il lavoro. È un elemento semplice ma fondamentale, che permette di mantenere saldo lo strumento e facilitare le operazioni di scavo o movimentazione del terreno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il piolo su certi badili
  • Risposta: VANGILE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VGIE
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vangile'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il piolo su certi badili: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Il piolo su certi badili", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Vangile. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'piolo'

Cruciverba con 'certi'

Cruciverba con 'badili'