Il piolo su certi badili
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il piolo su certi badili' è 'Vangile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Vangile? Il vangile è il piolo che si trova su alcuni badili, utile per fissare le parti durante il lavoro. È un elemento semplice ma fondamentale, che permette di mantenere saldo lo strumento e facilitare le operazioni di scavo o movimentazione del terreno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il piolo su certi badili
- Risposta: VANGILE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VGIE
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Il piolo su certi badili: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Il piolo su certi badili", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Vangile. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.