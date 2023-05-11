Il piolo su certi badili

Home / Soluzioni Cruciverba / Il piolo su certi badili

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il piolo su certi badili' è 'Vangile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V A N G I L E

Perchè la soluzione è Vangile? Il vangile è il piolo che si trova su alcuni badili, utile per fissare le parti durante il lavoro. È un elemento semplice ma fondamentale, che permette di mantenere saldo lo strumento e facilitare le operazioni di scavo o movimentazione del terreno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il piolo su certi badili

Il piolo su certi badili Risposta: VANGILE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V G I E

Inizia con: V

V Finisce con: E

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vangile' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il piolo su certi badili: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Il piolo su certi badili", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Vangile. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'piolo'

Cruciverba con 'certi'