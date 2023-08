Chiazzati screziati come certi tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiazzati screziati come certi tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACULATI

Significato/Curiosità : Chiazzati screziati come certi tessuti

Il termine "maculati" si riferisce a una superficie, un tessuto o un oggetto che presenta chiazze o screziature, spesso di colore diverso, che creano un effetto visivo interessante. Queste macchie possono essere causate da pigmenti, sostanze o materiali che si sono depositati in modo irregolare sulla superficie. Il termine è spesso utilizzato anche in senso figurato per descrivere qualcosa che è stato segnato da difetti, imperfezioni o caratteristiche distintive. La natura variopinta delle macchie conferisce un aspetto unico e vivace agli oggetti o ai tessuti, rendendo il termine "maculati" un'immagine evocativa e descrittiva.

Altre risposte alla domanda : Chiazzati screziati come certi tessuti : chiazzati; screziati; come; certi; tessuti; screziati striati; screziati come molti marmi; screziati , striati; Un liquore come il fernet; Morbide come certe tinte; Una fibra come il terital; Briosa come Teresa; Compendioso come un famoso storico latino; Secondo certi fisici esistono quelli paralleli; In certi film se ne attende l arrivo; Dà nome a certi servizi; Le statue di certi musei; Si trova nel sangue e in certi televisori; tessuti dipinti; Studiano i tessuti dell organismo; Il perdere colore dei tessuti ; Fibra per caldi tessuti ; Il ripieno dei tessuti ;

Cerca altre Definizioni