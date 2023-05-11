muscola­re: un tipo di iniezione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'muscola­re: un tipo di iniezione' è 'Intra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N T R A

Perchè la soluzione è Intra? INTRA è una tipologia di iniezione che si effettua direttamente nei muscoli. È una procedura comune per somministrare farmaci o vaccini, permettendo un rapido assorbimento e un effetto più efficace rispetto ad altre modalità di somministrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: muscola­re: un tipo di iniezione

muscola­re: un tipo di iniezione Risposta: INTRA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I T A

Inizia con: I

I Finisce con: A

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muscola­re: un tipo di iniezione: risposta da 5 lettere

La definizione "muscola­re: un tipo di iniezione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Intra. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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