muscola­re: un tipo di iniezione

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'muscola­re: un tipo di iniezione' è 'Intra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INTRA

Perchè la soluzione è Intra? INTRA è una tipologia di iniezione che si effettua direttamente nei muscoli. È una procedura comune per somministrare farmaci o vaccini, permettendo un rapido assorbimento e un effetto più efficace rispetto ad altre modalità di somministrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: muscola­re: un tipo di iniezione
  • Risposta: INTRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ITA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A
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muscola­re: un tipo di iniezione: risposta da 5 lettere

La definizione "muscola­re: un tipo di iniezione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Intra. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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