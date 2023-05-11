muscolare: un tipo di iniezione
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'muscolare: un tipo di iniezione' è 'Intra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Intra? INTRA è una tipologia di iniezione che si effettua direttamente nei muscoli. È una procedura comune per somministrare farmaci o vaccini, permettendo un rapido assorbimento e un effetto più efficace rispetto ad altre modalità di somministrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: muscolare: un tipo di iniezione
- Risposta: INTRA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ITA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
muscolare: un tipo di iniezione: risposta da 5 lettere
La definizione "muscolare: un tipo di iniezione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Intra. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.