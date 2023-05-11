Un tipo di iniezione: muscolare
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Perchè la soluzione è Intra? INTRA è una modalità di somministrazione di farmaci attraverso un'iniezione muscolare. Viene utilizzata per garantire un'assorbimento rapido e efficace, facilitando il trattamento di varie condizioni mediche. Questa tecnica permette di consegnare i medicinali direttamente nei muscoli, ottimizzando i risultati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un tipo di iniezione: muscolare
- Risposta: INTRA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ITA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Un tipo di iniezione: muscolare: risposta da 5 lettere
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