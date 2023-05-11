Un tipo di iniezione: muscolare

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I N T R A

Perchè la soluzione è Intra? INTRA è una modalità di somministrazione di farmaci attraverso un'iniezione muscolare. Viene utilizzata per garantire un'assorbimento rapido e efficace, facilitando il trattamento di varie condizioni mediche. Questa tecnica permette di consegnare i medicinali direttamente nei muscoli, ottimizzando i risultati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un tipo di iniezione: muscolare

Un tipo di iniezione: muscolare Risposta: INTRA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I T A

Inizia con: I

I Finisce con: A

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Un tipo di iniezione: muscolare: risposta da 5 lettere

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