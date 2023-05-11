Un tipo di iniezione: muscolare

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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INTRA

Perchè la soluzione è Intra? INTRA è una modalità di somministrazione di farmaci attraverso un'iniezione muscolare. Viene utilizzata per garantire un'assorbimento rapido e efficace, facilitando il trattamento di varie condizioni mediche. Questa tecnica permette di consegnare i medicinali direttamente nei muscoli, ottimizzando i risultati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un tipo di iniezione: muscolare
  • Risposta: INTRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ITA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A
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Un tipo di iniezione: muscolare: risposta da 5 lettere

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