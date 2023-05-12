muscolare: un tipo di iniezione
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'muscolare: un tipo di iniezione' è 'Intra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: muscolare: un tipo di iniezione
- Risposta: INTRA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ITA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Intra? L'iniezione intra può essere fatta direttamente nel muscolo, offrendo un metodo efficace per somministrare farmaci. Questa tecnica permette un assorbimento rapido e mirato, ideale per trattamenti che richiedono una risposta immediata. È una procedura comune in ambito medico e praticata con attenzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
muscolare: un tipo di iniezione: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "muscolare: un tipo di iniezione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Intra. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.