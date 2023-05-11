Miscela di cereali per la prima colazione

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Miscela di cereali per la prima colazione' è 'Muesli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M U E S L I

Perchè la soluzione è Muesli? Il muesli è una combinazione di cereali, frutta secca e semi, ideale per iniziare bene la giornata. Gustoso e nutriente, si può gustare con latte, yogurt o semplicemente così, offrendo energia e piacere in ogni boccone. È una scelta sana e versatile per la colazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Miscela di cereali per la prima colazione

Miscela di cereali per la prima colazione Risposta: MUESLI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M E I

Inizia con: M

M Finisce con: I

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Miscela di cereali per la prima colazione: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Miscela di cereali per la prima colazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Muesli. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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