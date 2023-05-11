Miscela di cereali per la prima colazione
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Miscela di cereali per la prima colazione' è 'Muesli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Muesli? Il muesli è una combinazione di cereali, frutta secca e semi, ideale per iniziare bene la giornata. Gustoso e nutriente, si può gustare con latte, yogurt o semplicemente così, offrendo energia e piacere in ogni boccone. È una scelta sana e versatile per la colazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Miscela di cereali per la prima colazione
- Risposta: MUESLI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MEI
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Miscela di cereali per la prima colazione: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Miscela di cereali per la prima colazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Muesli. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.