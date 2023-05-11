Miscela di cereali per la prima colazione

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Miscela di cereali per la prima colazione' è 'Muesli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MUESLI

Perchè la soluzione è Muesli? Il muesli è una combinazione di cereali, frutta secca e semi, ideale per iniziare bene la giornata. Gustoso e nutriente, si può gustare con latte, yogurt o semplicemente così, offrendo energia e piacere in ogni boccone. È una scelta sana e versatile per la colazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Miscela di cereali per la prima colazione
  • Risposta: MUESLI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MEI
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I
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Miscela di cereali per la prima colazione: risposta da 6 lettere

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