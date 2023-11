La definizione e la soluzione di: I corn della prima colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

i corn flakes, o fiocchi di mais, sono un alimento costituito da mais cotto con zucchero e vitamine. la pasta è arrotolata e tostata a formare dei fiocchi... flakes, o fiocchi di mais, sono un alimento costituito da mais cotto con zucchero e vitamine. la pasta è arrotolata e tostata a formare dei fiocchi... I corn flakes, o fiocchi di mais, sono un alimento costituito da mais cotto con zucchero e vitamine. La pasta è arrotolata e tostata a formare dei fiocchi, che sono consumati normalmente a colazione, serviti con il latte. Furono inventati nel 1894 in Michigan dai fratelli Kellogg per riciclare del grano raffermo da servire ai pazienti della propria clinica. I fratelli Kellogg decisero così di aggiungere i corn flakes al latte già versato per renderne più facile l'assunzione ai pazienti della loro clinica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

