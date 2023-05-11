Metallo delle terre rare
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Metallo delle terre rare' è 'Ittrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Ittrio? L’ittrio è un metallo delle terre rare, apprezzato per le sue proprietà uniche. Si trova in natura insieme ad altri elementi e viene utilizzato in applicazioni tecnologiche, come i dispositivi elettronici e i materiali ottici. La sua presenza è fondamentale in diversi settori industriali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
ALTRE SOLUZIONI: OLMIO
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Metallo delle terre rare
- Risposta: ITTRIO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ITO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Metallo delle terre rare: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Metallo delle terre rare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ittrio. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.