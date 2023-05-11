Metallo delle terre rare

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Metallo delle terre rare' è 'Ittrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ITTRIO

Perchè la soluzione è Ittrio? L’ittrio è un metallo delle terre rare, apprezzato per le sue proprietà uniche. Si trova in natura insieme ad altri elementi e viene utilizzato in applicazioni tecnologiche, come i dispositivi elettronici e i materiali ottici. La sua presenza è fondamentale in diversi settori industriali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Metallo delle terre rare
  • Risposta: ITTRIO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ITO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
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Metallo delle terre rare: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Metallo delle terre rare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ittrio. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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