Metallo delle terre rare

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Metallo delle terre rare' è 'Ittrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I T T R I O

Perchè la soluzione è Ittrio? L’ittrio è un metallo delle terre rare, apprezzato per le sue proprietà uniche. Si trova in natura insieme ad altri elementi e viene utilizzato in applicazioni tecnologiche, come i dispositivi elettronici e i materiali ottici. La sua presenza è fondamentale in diversi settori industriali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Metallo delle terre rare

Metallo delle terre rare Risposta: ITTRIO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I T O

Inizia con: I

I Finisce con: O

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Metallo delle terre rare: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Metallo delle terre rare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ittrio. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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