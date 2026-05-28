I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige' è 'Atesini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATESINI

Perchè la soluzione è Atesini? Gli atesini sono le persone che vivono nella valle dell’Adige e nelle zone circostanti. Questa comunità ha radici profonde in queste terre, condividendo tradizioni e storie che si tramandano di generazione in generazione. La loro vita si intreccia con il paesaggio che li circonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Atesini

La definizione "I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atesini'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige

I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige Risposta: ATESINI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona T Torino E Empoli S Savona I Imola N Napoli I Imola

La soluzione 'Atesini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.