I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige
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SOLUZIONE: ATESINI
Perchè la soluzione è Atesini? Gli atesini sono le persone che vivono nella valle dell’Adige e nelle zone circostanti. Questa comunità ha radici profonde in queste terre, condividendo tradizioni e storie che si tramandano di generazione in generazione. La loro vita si intreccia con il paesaggio che li circonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Atesini
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige
- Risposta: ATESINI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Atesini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I nativi della Val d Adige e delle terre bagnate dall Adige". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: I nativi della Val d Adige Nativa della Val d Adige Una nativa della Val d Adige Nate in Val d Adige Le native della Val d Adige
Altre definizioni collegate
Con nativi: Nativi della più antica repubblica
Con adige: È al di là dell Alto Adige
Con terre: Cittadina balneare appena a ovest delle Cinque Terre