Un metallo delle terre rare - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CERIO

Altra risposta : GADOLINIO

Significato/Curiosita : Un metallo delle terre rare

Secondo la definizione della iupac, le terre rare (in inglese rare-earth elements o rare-earth metals) sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cerio (disambigua). il cerio è l'elemento chimico di numero atomico 58 e il suo simbolo è ce... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

