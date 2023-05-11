È la meta del navigante
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È la meta del navigante' è 'Porto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Porto? Il porto è il luogo che il navigante cerca di raggiungere dopo aver attraversato mari e oceani. È un punto di arrivo, un rifugio sicuro dove le imbarcazioni si fermano, si riforniscono e si preparano per nuove avventure. Un simbolo di fine e di speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È la meta del navigante
- Risposta: PORTO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PRO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
È la meta del navigante: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "È la meta del navigante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Porto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.