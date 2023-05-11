È la meta del navigante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È la meta del navigante' è 'Porto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O R T O

Perchè la soluzione è Porto? Il porto è il luogo che il navigante cerca di raggiungere dopo aver attraversato mari e oceani. È un punto di arrivo, un rifugio sicuro dove le imbarcazioni si fermano, si riforniscono e si preparano per nuove avventure. Un simbolo di fine e di speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È la meta del navigante

È la meta del navigante Risposta: PORTO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P R O

Inizia con: P

P Finisce con: O

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È la meta del navigante: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "È la meta del navigante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Porto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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