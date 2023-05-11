È la meta del navigante

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È la meta del navigante' è 'Porto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PORTO

Perchè la soluzione è Porto? Il porto è il luogo che il navigante cerca di raggiungere dopo aver attraversato mari e oceani. È un punto di arrivo, un rifugio sicuro dove le imbarcazioni si fermano, si riforniscono e si preparano per nuove avventure. Un simbolo di fine e di speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È la meta del navigante
  • Risposta: PORTO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PRO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O
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È la meta del navigante: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "È la meta del navigante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Porto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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