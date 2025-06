Un... giro del navigante nei cruciverba: la soluzione è Periplo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un... giro del navigante' è 'Periplo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERIPLO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Periplo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Periplo? Periplo indica un viaggio completo e circolare intorno a un luogo, generalmente il mare, come se si percorresse tutto il suo perimetro. Deriva dal greco e viene usato spesso in ambito nautico per descrivere un giro di esplorazione o di circumnavigazione. È un termine che evoca avventure e scoperte, perfetto per chi ama le grandi imprese e i viaggi di scoperta.

Hai trovato la definizione "Un... giro del navigante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

P Padova

L Livorno

O Otranto

E G E E M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GEMERE" GEMERE

