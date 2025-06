È franco dove non si paga dazio nei cruciverba: la soluzione è Porto

PORTO

Curiosità e Significato di "Porto"

La parola Porto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Porto.

Perché la soluzione è Porto? Porto è il termine che indica il luogo di attracco per le navi, come un porto commerciale o turistico. È anche usato in espressioni come portare, riferendosi al trasferimento di merci o persone. La parola suggerisce un punto di partenza o di arrivo, simbolo di apertura e accoglienza. In definitiva, il porto rappresenta uno spazio di transizione e connessione tra terre e mari.

Come si scrive la soluzione Porto

Hai trovato la definizione "È franco dove non si paga dazio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

