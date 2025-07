La mèta della nave nei cruciverba: la soluzione è Porto

Home / Soluzioni Cruciverba / La mèta della nave

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La mèta della nave' è 'Porto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTO

Curiosità e Significato di Porto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Porto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Porto.

Perché la soluzione è Porto? La mèta della nave indica il luogo dove una nave arriva o si dirige, come un punto di arrivo o di sbarco. In questo caso, la parola giusta è PORTO, un ambiente sicuro e protetto dove le imbarcazioni attraccano, scaricano passeggeri e merci, rappresentando spesso un punto di partenza o di ritorno nelle rotte marittime. È il cuore delle attività portuali e dei viaggi in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mèta senza pariLo scheletro della naveLo stato di chi ha una metà in piùNon la lascia la nave fermaLa meta della nostra gita 4789 L Aquila

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Porto

La definizione "La mèta della nave" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I U P T M L I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MULTIPLI" MULTIPLI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.