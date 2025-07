Lo si lascia salpando nei cruciverba: la soluzione è Porto

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo si lascia salpando

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo si lascia salpando' è 'Porto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTO

Curiosità e Significato di Porto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Porto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Porto.

Perché la soluzione è Porto? Porto indica un luogo sicuro dove le navi si fermano e si lasciano salpare, proteggendosi dalle onde e dai pericoli del mare. È anche usato in senso figurato per indicare un punto di partenza o di arrivo. Quindi, il porto è il punto di appoggio per chi naviga, un simbolo di sicurezza e di transizione nel viaggio della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non si lascia corrompereLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo ha colorito chi si esprime con vivacitàLo si ricostruisce a Natale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Porto

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo si lascia salpando"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C C R R A E A I T V I P R E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICERCA OPERATIVA" RICERCA OPERATIVA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.