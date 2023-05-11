Il Luciano del rock in breve
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Perchè la soluzione è Liga? LIGA è considerato il volto più riconoscibile del rock italiano, con uno stile inconfondibile e una presenza scenica magnetica. La sua musica ha saputo catturare l'attenzione di molti, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del genere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Luciano del rock in breve
- Risposta: LIGA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: LGA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Il Luciano del rock in breve: risposta da 4 lettere
La soluzione associata alla definizione "Il Luciano del rock in breve" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Liga. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.