Il nome del Poverello in breve

Home / Soluzioni Cruciverba / Il nome del Poverello in breve

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il nome del Poverello in breve' è 'Cesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CESCO

Perchè la soluzione è Cesco? Cesco è il soprannome affettuoso di Francesco, il santo noto per la sua semplicità e bontà. È chiamato così da chi lo ha conosciuto, portando un senso di familiarità e rispetto. La sua figura ispira ancora oggi molti a vivere con umiltà e amore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cesco' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il nome del Poverello in breve nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cesco

In presenza della definizione "Il nome del Poverello in breve", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cesco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il nome del Poverello in breve

Il nome del Poverello in breve Risposta: CESCO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

C Como E Empoli S Savona C Como O Otranto

La soluzione 'Cesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome del Poverello in breve". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.