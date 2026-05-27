Il nome del Poverello in breve
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SOLUZIONE: CESCO
Perchè la soluzione è Cesco? Cesco è il soprannome affettuoso di Francesco, il santo noto per la sua semplicità e bontà. È chiamato così da chi lo ha conosciuto, portando un senso di familiarità e rispetto. La sua figura ispira ancora oggi molti a vivere con umiltà e amore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il nome del Poverello in breve nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cesco
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il nome del Poverello in breve
- Risposta: CESCO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Cesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome del Poverello in breve". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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