È presieduto da Luciano Buonfiglio

Home / Soluzioni Cruciverba / È presieduto da Luciano Buonfiglio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È presieduto da Luciano Buonfiglio' è 'Coni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONI

Perché la soluzione è Coni? Il CONI è l'organismo che coordina e promuove le attività sportive in Italia, garantendo lo sviluppo e la diffusione dello sport tra i cittadini. Luciano Buonfiglio ne ha ricoperto la presidenza, contribuendo alla crescita del movimento sportivo nazionale. Svolge un ruolo fondamentale nel sostenere atleti, federazioni e associazioni, favorendo l'organizzazione di eventi e la tutela dei principi olimpici.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È presieduto da Luciano Buonfiglio" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È presieduto da Luciano Buonfiglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È presieduto da Luciano Buonfiglio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Coni

La definizione "È presieduto da Luciano Buonfiglio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È presieduto da Luciano Buonfiglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Coni:

C Como O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È presieduto da Luciano Buonfiglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Solidi che capovolti non stanno in piediSolidi aguzziSolidi a puntaIl Luciano rocker emiliano in breveLuciano compianto conduttoreHa presieduto la Commissione Europea dal 1999 al 2004Il Luciano del rock in breveLuciano compositore