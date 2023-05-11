Un letto pensile

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un letto pensile' è 'Amaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMACA

Perchè la soluzione è Amaca? Un letto pensile, come un'amaca, si installa facilmente tra due punti, offrendo un modo rilassante per riposare. È perfetto per chi cerca comfort e praticità, creando uno spazio accogliente e originale in casa o all'aperto. Un'idea semplice e versatile per il relax. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un letto pensile
  • Risposta: AMACA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AAA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
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Un letto pensile: risposta da 5 lettere

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