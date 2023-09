Il letto del fiume che scorre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il letto del fiume che scorre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALVEO

Significato/Curiosita : Il letto del fiume che scorre

Secchi, quando nel fiume scorre poca acqua; morbida, nei periodi umidi, in cui nel fiume scorre abbondante acqua; piena, quando scorre una quantità eccezionale... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. in idrografia l'alveo (o letto) è quella parte di terreno occupata dalle acque di un corso o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

