Un giaciglio pensile

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un giaciglio pensile' è 'Amaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMACA

Perché la soluzione è Amaca? L'amaca è un elemento di arredo che permette di riposare sospeso tra due punti di ancoraggio, offrendo un comfort unico grazie alla sua struttura flessibile e avvolgente. Questa particolare configurazione consente di rilassarsi in modo leggero, sostenendo il corpo senza appesantirlo, e spesso viene associata a momenti di relax all'aperto, come in giardini o spiagge. La sua funzione principale è quella di creare uno spazio di riposo sospeso, ideale per distendersi dopo una giornata intensa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un giaciglio pensile". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un giaciglio pensile nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amaca

La definizione "Un giaciglio pensile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un giaciglio pensile" conferma che la soluzione 'Amaca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amaca

A Ancona M Milano A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un giaciglio pensile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amaca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un letto instabileLetto appeso tra due alberiTiene sospeso chi dormeGiaciglio pensile appeso a due sostegniGiaciglio pensileCostituisce un misero giaciglioUn letto pensileUn giaciglio fra due alberi