Lo sportello del pensile nei cruciverba: la soluzione è Antina

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sportello del pensile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sportello del pensile' è 'Antina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTINA

Curiosità e Significato di Antina

Approfondisci la parola di 6 lettere Antina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Antina? Lo sportello del pensile si riferisce all'anta di un mobile sospeso, come quelli della cucina o del soggiorno. È la parte frontale che si apre per accedere a ripiani e contenuti interni. In parole semplici, è la porta di un armadio sospeso, fondamentale per organizzare e nascondere gli oggetti, mantenendo l’ambiente ordinato e funzionale. Un elemento essenziale dell’arredamento domestico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sportello d informazioni in un aeroportoLo sportello dell armadiettoLo sportello per chi deve partireLo sportello automatico comunemente detto Bancomat siglaLo sportello dell auto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antina

Hai davanti la definizione "Lo sportello del pensile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E H E P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEMPEH" TEMPEH

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.