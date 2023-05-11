Intrigo raggiro

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Intrigo raggiro' è 'Imbroglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

IMBROGLIO

Perchè la soluzione è Imbroglio? Un intrigo raggiro si manifesta quando qualcuno trama alle spalle, ingannando gli altri con astuzia. Si tratta di un imbroglio che sfrutta la fiducia per ottenere vantaggi nascosti, creando situazioni confuse e complicate da risolvere. È un gioco sottile di manipolazione e inganno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Intrigo raggiro
  • Risposta: IMBROGLIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IRLO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
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Intrigo raggiro: risposta da 9 lettere

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