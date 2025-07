Una truffa con raggiro nei cruciverba: la soluzione è Imbroglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una truffa con raggiro' è 'Imbroglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBROGLIO

Curiosità e Significato... La soluzione Imbroglio di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Imbroglio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Imbroglio? IMBROGLIO indica una manovra ingannevole o fraudolenta, spesso con l'obiettivo di trarre vantaggio a spese di qualcun altro. Si tratta di un inganno studiato per confondere e manipolare le persone, portandole a credere in qualcosa di falso. È un termine che racchiude tradimenti, frodi e raggiri, e rappresenta tutto ciò che si fa per ingannare con astuzia e slealtà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Truffa raggiroIntrigo raggiroRaggiro intrigoLo è per esempio una truffaInganno raggiro

I Imola

M Milano

B Bologna

R Roma

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

