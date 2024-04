La Soluzione ♚ Maneggio intrigo politico La definizione e la soluzione di 8 lettere: Maneggio intrigo politico. INCIUCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Maneggio intrigo politico: Determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l'ho creato con... Il termine inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana 'nciucio che significa "pettegolezzo", dal verbo 'nciucià che sta per "spettegolare parlando fitto e a bassa voce". È di origine onomatopeica, richiama il ciu-ciu che si percepisce dal chiacchiericcio di due persone. A partire dalla metà degli anni 90 è entrato a far parte dell'italiano gergale del giornalismo politico per indicare un accordo sottobanco, un compromesso riservato ... Altre Definizioni con inciucio; maneggio; intrigo; politico; Andatura da maneggio; Intrigo maneggio; Il regista di Intrigo internazionale; Oratore e uomo politico ateniese; Il Taviani politico del 900; Il teorico del partito politico;

