La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Intrigo politico' è 'Inciucio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCIUCIO

Curiosità e Significato di Inciucio

La parola Inciucio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Inciucio.

Perché la soluzione è Inciucio? Intrigo politico si riferisce a manovre segrete o accordi nascosti tra persone o gruppi per ottenere vantaggi politici, spesso con intenti poco trasparenti. La parola corretta è inciucio, un termine colloquiale che indica alleanze sottobanco o accordi poco limpidi tra politici per raggiungere obiettivi condivisi, anche a scapito della trasparenza e del bene pubblico. Un esempio di come si muove la politica dietro le quinte.

Come si scrive la soluzione Inciucio

Non riesci a risolvere la definizione "Intrigo politico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

U Udine

C Como

I Imola

O Otranto

