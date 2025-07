Un raggiro da imbroglioni nei cruciverba: la soluzione è Truffa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un raggiro da imbroglioni' è 'Truffa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRUFFA

Curiosità e Significato di Truffa

Approfondisci la parola di 6 lettere Truffa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Truffa? Truffa indica un inganno o una frode messa in atto da persone disoneste per ottenere denaro o vantaggi indebiti. Si tratta di un raggiro ideato per trarre in inganno qualcuno e sfruttarne la fiducia. È un comportamento illecito che può coinvolgere diverse situazioni, dalla truffa online alle truffe telefoniche. Conoscere il termine aiuta a riconoscere e difendersi da queste situazioni ingannevoli.

Come si scrive la soluzione Truffa

Hai trovato la definizione "Un raggiro da imbroglioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

