Un grande mercato fuori dai centri abitati

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un grande mercato fuori dai centri abitati' è 'Iper'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

IPER

Perchè la soluzione è Iper? Un Iper è un grande mercato situato spesso in zone periferiche, lontano dai centri cittadini. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi, attirando molti clienti che cercano comodità e scelta in un unico luogo. È un punto di riferimento per chi preferisce fare acquisti in modo rapido e pratico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un grande mercato fuori dai centri abitati
  • Risposta: IPER
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    IER
  • Inizia con: I
  • Finisce con: R
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Un grande mercato fuori dai centri abitati: risposta da 4 lettere

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