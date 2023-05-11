Frutti delle conifere

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frutti delle conifere' è 'Pigne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P I G N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Frutti delle conifere

Frutti delle conifere Risposta: PIGNE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P G E

Inizia con: P

P Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pigne? Le pigne sono i frutti delle conifere, come pini e abeti. Si formano sulla cima degli alberi e contengono i semi che permettono alle piante di riprodursi. Quando mature, si aprono e rilasciano i semi, contribuendo alla crescita delle foreste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Frutti delle conifere: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Frutti delle conifere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Pigne. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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