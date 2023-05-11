Frutti delle conifere

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frutti delle conifere' è 'Pigne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PIGNE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Frutti delle conifere
  • Risposta: PIGNE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PGE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pigne? Le pigne sono i frutti delle conifere, come pini e abeti. Si formano sulla cima degli alberi e contengono i semi che permettono alle piante di riprodursi. Quando mature, si aprono e rilasciano i semi, contribuendo alla crescita delle foreste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Frutti delle conifere: risposta da 5 lettere

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