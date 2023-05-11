Frutti delle conifere
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frutti delle conifere' è 'Pigne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Frutti delle conifere
- Risposta: PIGNE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PGE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Pigne? Le pigne sono i frutti delle conifere, come pini e abeti. Si formano sulla cima degli alberi e contengono i semi che permettono alle piante di riprodursi. Quando mature, si aprono e rilasciano i semi, contribuendo alla crescita delle foreste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Frutti delle conifere: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Frutti delle conifere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Pigne. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.