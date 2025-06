Pendono dai rami del pino nei cruciverba: la soluzione è Pigne

PIGNE

Curiosità e Significato di Pigne

Approfondisci la parola di 5 lettere Pigne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pigne? Le pigne sono frutti del pino, spesso pendenti dai rami, e si riconoscono per la loro forma rotonda e squamosa. Sono un simbolo della natura e dell'autunno, quando cadono a terra. Spesso vengono usate come decorazioni o per estrarre semi e resine. La loro presenza aiuta a capire il ciclo stagionale e la vita degli alberi di pino.

Come si scrive la soluzione Pigne

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pendono dai rami del pino", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

G Genova

N Napoli

E Empoli

