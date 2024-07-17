Hanno squame legnose nei cruciverba: la soluzione è Pigne

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno squame legnose

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno squame legnose' è 'Pigne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIGNE

Curiosità e Significato di Pigne

La parola Pigne è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pigne.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerineLe hanno Olga e Luigi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pigne

Hai davanti la definizione "Hanno squame legnose" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

G Genova

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R P E R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REPARTO" REPARTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.