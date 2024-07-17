Hanno squame legnose nei cruciverba: la soluzione è Pigne
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno squame legnose' è 'Pigne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PIGNE
Curiosità e Significato di Pigne
La parola Pigne è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pigne.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerineLe hanno Olga e Luigi
Come si scrive la soluzione Pigne
Hai davanti la definizione "Hanno squame legnose" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 5 lettere della soluzione Pigne:
P Padova
I Imola
G Genova
N Napoli
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O R P E R A T
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.