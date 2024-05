La Soluzione ♚ Frutti con il gheriglio

: NOCI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Frutti con il gheriglio: Differenza del gheriglio, la componente commestibile della noce, che è nettamente diviso in due metà simmetriche dal setto internocciolare. il frutto (ovvero... Noci (I Nusce in dialetto nocese) è un comune italiano di 18 344 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia. Sorge sulle Murge meridionali e della Terra dei Trulli, comprensorio turistico dei trulli e delle grotte.

