Le fanno i gatti

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le fanno i gatti' è 'Fusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FUSA

Perchè la soluzione è Fusa? I gatti producono un suono morbido e rilassante chiamato FUSA. Questo rumore si sente spesso quando sono felici o si sentono a loro agio, creando un’atmosfera di calma e conforto. È un modo naturale per comunicare il loro stato d’animo e il benessere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le fanno i gatti
  • Risposta: FUSA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FSA
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A
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Le fanno i gatti: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Le fanno i gatti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Fusa. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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