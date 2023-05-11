Le fanno i gatti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le fanno i gatti' è 'Fusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Fusa? I gatti producono un suono morbido e rilassante chiamato FUSA. Questo rumore si sente spesso quando sono felici o si sentono a loro agio, creando un’atmosfera di calma e conforto. È un modo naturale per comunicare il loro stato d’animo e il benessere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le fanno i gatti
- Risposta: FUSA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FSA
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le fanno i gatti: risposta da 4 lettere
Quando la definizione "Le fanno i gatti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Fusa. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.