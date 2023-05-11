Le fanno i gatti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le fanno i gatti' è 'Fusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F U S A

Perchè la soluzione è Fusa? I gatti producono un suono morbido e rilassante chiamato FUSA. Questo rumore si sente spesso quando sono felici o si sentono a loro agio, creando un’atmosfera di calma e conforto. È un modo naturale per comunicare il loro stato d’animo e il benessere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le fanno i gatti

Le fanno i gatti Risposta: FUSA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: F S A

Inizia con: F

F Finisce con: A

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Le fanno i gatti: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Le fanno i gatti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Fusa. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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