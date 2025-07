Cani e gatti la fanno leccandosi nei cruciverba: la soluzione è Toeletta

TOELETTA

Curiosità e Significato di Toeletta

Perché la soluzione è Toeletta? Toelette è un termine che indica un piccolo spazio o stanza dedicata alla cura personale, spesso usata come bagno o toilette. La parola deriva dal francese toilette e si riferisce a un luogo intimo dove ci si prepara, si si prende cura di sé. Insomma, un angolo speciale per sentirsi sempre puliti e in ordine, anche quando si ha bisogno di un po' di privacy.

Come si scrive la soluzione Toeletta

Se "Cani e gatti la fanno leccandosi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

