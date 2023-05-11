L elenco di opzioni sul PC

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L elenco di opzioni sul PC' è 'Menu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M E N U

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L elenco di opzioni sul PC

L elenco di opzioni sul PC Risposta: MENU

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M N U

Inizia con: M

M Finisce con: U

Perchè la soluzione è Menu? Un menu è una lista di scelte che appare sullo schermo del computer, permettendo di selezionare facilmente funzioni o impostazioni. È uno strumento pratico che aiuta a navigare tra le varie opzioni disponibili, semplificando l’uso del software e migliorando l’esperienza utente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L elenco di opzioni sul PC: risposta da 4 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "L elenco di opzioni sul PC" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Menu. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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