L elenco di opzioni sul PC
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L elenco di opzioni sul PC' è 'Menu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L elenco di opzioni sul PC
- Risposta: MENU
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MNU
- Inizia con: M
- Finisce con: U
Perchè la soluzione è Menu? Un menu è una lista di scelte che appare sullo schermo del computer, permettendo di selezionare facilmente funzioni o impostazioni. È uno strumento pratico che aiuta a navigare tra le varie opzioni disponibili, semplificando l’uso del software e migliorando l’esperienza utente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L elenco di opzioni sul PC: risposta da 4 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "L elenco di opzioni sul PC" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Menu. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.