L elenco di opzioni sul PC

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L elenco di opzioni sul PC' è 'Menu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MENU

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L elenco di opzioni sul PC
  • Risposta: MENU
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MNU
  • Inizia con: M
  • Finisce con: U

Perchè la soluzione è Menu? Un menu è una lista di scelte che appare sullo schermo del computer, permettendo di selezionare facilmente funzioni o impostazioni. È uno strumento pratico che aiuta a navigare tra le varie opzioni disponibili, semplificando l’uso del software e migliorando l’esperienza utente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L elenco di opzioni sul PC: risposta da 4 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "L elenco di opzioni sul PC" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Menu. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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