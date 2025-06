Si prende tra più opzioni nei cruciverba: la soluzione è Decisione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si prende tra più opzioni' è 'Decisione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECISIONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Decisione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Decisione.

Perché la soluzione è Decisione? Una decisione è la scelta che si fa tra diverse opzioni o possibilità, spesso dopo aver valutato pro e contro. È il momento in cui si opta per una strada piuttosto che un’altra, influenzando il nostro percorso futuro. Prendere una decisione richiede riflessione, coraggio e consapevolezza delle conseguenze, perché ogni scelta apre a nuove opportunità. In fin dei conti, decidere significa prendere in mano il proprio destino.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si prende tra più opzioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

