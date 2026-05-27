Elenco ordinato di opere

Alessia Mogevero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Elenco ordinato di opere' è 'Catalogo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATALOGO

Perchè la soluzione è Catalogo? Un catalogo è un elenco ordinato di opere che permette di trovare facilmente ciò che si cerca. È come una guida dettagliata che raccoglie tutte le creazioni, facilitando la consultazione e l'organizzazione di materiali diversi in modo chiaro e accessibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Elenco ordinato di opere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Catalogo

La soluzione associata alla definizione "Elenco ordinato di opere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Catalogo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Elenco ordinato di opere
  • Risposta: CATALOGO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
T Torino
A Ancona
L Livorno
O Otranto
G Genova
O Otranto

La soluzione 'Catalogo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Elenco ordinato di opere". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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