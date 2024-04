La Soluzione ♚ Elenco di opzioni sul PC

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Elenco di opzioni sul PC. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MENU

Curiosità su Elenco di opzioni sul pc: Argomento in dettaglio: storia di microsoft windows. nacque come ambiente grafico per i sistemi operativi ms-dos e pc dos (dedicati ai personal computer... Il menù (scritto anche menu, nella forma in francese) è l'insieme di cibi e bevande che compongono un pasto, oppure la lista di pietanze e bibite che i clienti possono scegliere in pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie e simili) per la consumazione. Il significato francese del termine è «minuto», «particolareggiato» e indica anche il documento su cui la lista è presentata (spesso corredata dal prezzo): questo può essere un singolo foglio, un cartoncino ripiegato o un cartello affisso. Nella cultura anglosassone, è invece diffusa l'abitudine di presentare il menù su una lavagna oppure un pannello luminoso. La parola indica, inoltre, la ...

Altre Definizioni con menu; elenco; opzioni;