Dolci siciliani cilindrici con la ricotta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dolci siciliani cilindrici con la ricotta' è 'Cannoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A N N O L I

Perchè la soluzione è Cannoli? I cannoli sono dolci tipici della Sicilia, caratterizzati da una crosta croccante e ripieni di ricotta dolce. Questi dolci cilindrici sono amati per il loro sapore ricco e cremoso, perfetti per ogni occasione speciale o semplicemente per coccolarsi con un gusto autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Dolci siciliani cilindrici con la ricotta

Dolci siciliani cilindrici con la ricotta Risposta: CANNOLI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C N O I

Inizia con: C

C Finisce con: I

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Dolci siciliani cilindrici con la ricotta: risposta da 7 lettere

La definizione "Dolci siciliani cilindrici con la ricotta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cannoli. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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