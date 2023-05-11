Dolci siciliani cilindrici con la ricotta

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dolci siciliani cilindrici con la ricotta' è 'Cannoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CANNOLI

Perchè la soluzione è Cannoli? I cannoli sono dolci tipici della Sicilia, caratterizzati da una crosta croccante e ripieni di ricotta dolce. Questi dolci cilindrici sono amati per il loro sapore ricco e cremoso, perfetti per ogni occasione speciale o semplicemente per coccolarsi con un gusto autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Dolci siciliani cilindrici con la ricotta
  • Risposta: CANNOLI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CNOI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Dolci siciliani cilindrici con la ricotta: risposta da 7 lettere

La definizione "Dolci siciliani cilindrici con la ricotta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cannoli. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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