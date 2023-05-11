Dolci siciliani cilindrici con la ricotta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dolci siciliani cilindrici con la ricotta' è 'Cannoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cannoli? I cannoli sono dolci tipici della Sicilia, caratterizzati da una crosta croccante e ripieni di ricotta dolce. Questi dolci cilindrici sono amati per il loro sapore ricco e cremoso, perfetti per ogni occasione speciale o semplicemente per coccolarsi con un gusto autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Dolci siciliani cilindrici con la ricotta
- Risposta: CANNOLI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CNOI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Dolci siciliani cilindrici con la ricotta: risposta da 7 lettere
La definizione "Dolci siciliani cilindrici con la ricotta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cannoli. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.