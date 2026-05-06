Piccoli dolci

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccoli dolci' è 'Paste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTE

Perché la soluzione è Paste? Le paste sono piccoli dolci che vengono spesso consumati come spuntino o dessert. La loro varietà permette di trovare gusti e forme adatti a ogni preferenza, dalla pasta sfoglia alle paste ripiene. Questi dolcetti si caratterizzano per la loro morbidezza e dolcezza, spesso arricchiti con creme, marmellate o cioccolato. Le paste sono un elemento tradizionale in molte culture, simbolo di convivialità e festa. Sono ideali per accompagnare un tè o un caffè in compagnia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccoli dolci". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Piccoli dolci nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Paste

Se la definizione "Piccoli dolci" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccoli dolci" conferma che la soluzione 'Paste' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Paste

P Padova A Ancona S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccoli dolci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paste' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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