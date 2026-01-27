La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m

Home / Soluzioni Cruciverba / La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m' è 'Monti Reatini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONTI REATINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Monti Reatini? I Monti Reatini sono una catena montuosa situata nel cuore dell'Appennino centrale, nota per le sue vette panoramiche. La cima più alta della zona è il Terminillo, che raggiunge i 2217 metri di altezza, offrendo viste spettacolari e un'ampia varietà di attività all'aperto. Questa catena rappresenta un punto di riferimento importante per gli amanti della natura e degli sport invernali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Monti Reatini

La soluzione associata alla definizione "La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Monti Reatini:

M Milano O Otranto N Napoli T Torino I Imola R Roma E Empoli A Ancona T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La loro cima più elevata è il Terminillo 2217 m" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La più alta cima dell AustriaLa parte più elevata del castelloLa cima più alta del mondoSegue Ras nel nome della cima più alta dell EtiopiaLe posizioni più lontane tra loro