dei Caraibi serie di film

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'dei Caraibi serie di film' è 'Pirati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PIRATI

Perchè la soluzione è Pirati? I pirati dei Caraibi sono personaggi avventurosi e un po' irriverenti che affrontano mari sconosciuti e sfide pericolose. Le loro storie mescolano azione, umorismo e mistero, creando un mondo affascinante dove il mare e l’avventura sono protagonisti assoluti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: dei Caraibi serie di film
  • Risposta: PIRATI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PRI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I
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dei Caraibi serie di film: risposta da 6 lettere

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